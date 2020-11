Pachino, viola l'obbligo di dimora e finisce in carcere

Finisce in carcere per aver violato l'obbligo di dimora cui era sottoposto in quanto ritenuto responsabile di rapina aggravata, commessa in una farmacia di Pachino.

Si tratta di Giulio Quartarone, 36 anni, sorpreso dalla Polizia stradale in compagnia di un pregiudicato nel territorio di Termini Imerese: in quell'occasione l'uomo, sprovvisto di documenti di identità, ha fornito agli operatori di Polizia false generalità.

Da qui la denuncia per aver attestato falsamente la propria identità a pubblico ufficiale e per aver violato l’obbligo di dimora cui era sottoposto. E successivamente l'aggravamento della misura cautelare decisa dalla sezione penale del Tribunale di Siracusa.