Siracusa, blitz in casa di un 61enne: rinvenute una pistola, munizioni e droga

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi queste le accuse a carico di un 61enne siracusano, Luciano Di Nicola, nella cui abitazione ieri i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, hanno effettuato un blitz.

I militari dell'Arma hanno trovato, tra i vari ripiani domestici e fra la biancheria: una pistola Smith&Wesson calibro 38, scarica, con congegni meccanici perfettamente funzionanti e con matricola abrasa; 67 cartucce calibro 38, e altre 3 calibro 7,65; 4 dosi di cocaina, del peso complessivo pari a gr. 4,40 circa;

materiale atto al confezionamento delle dosi di stupefacente; due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e 210 euro in contanti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, così come il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

La droga sarà inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti per accertarne la qualità, mentre sulla pistola saranno effettuati accertamenti tecnici da parte del Ris di Messina al fine di tentare di ricostruirne la provenienza.

Di Nicola è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.