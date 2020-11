Siracusa, biblioteche chiuse al pubblico fino al 3 dicembre

La biblioteca centrale e quelle di circoscrizione, a Siracusa, da oggi, e fino al prossimo 3 dicembre, chiuse al pubblico.

La chiusura è stata decisa, in ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da Covid-19 previste dal Dpcm del 3 novembre. Il personale resta a disposizione per tutti i servizi che possono essere erogati in modalità online: iscrizioni a piattaforma digitale, ricerche bibliografiche.

Per informazioni: 0931 445689 o per mail all’indirizzo: segreteria.biblioteca@comune.siracusa.it