Siracusa, possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere e minacce: denunciato 45enne dello Sri Lanka

Un 45enne originario dello Sri Lanka denunciato dagli agenti delle Volanti per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere e per minacce.

I Poliziotti sono stati chiamati dalla Guardia Particolare Giurata in servizio alla portineria dell’Ospedale di Siracusa che, dopo aver ripreso lo straniero perché procedeva contromano in via Testaferrata a bordo di un ciclomotore, ha rischiato di essere aggredito per la violenta reazione del 45enne.

L'uomo è stato denunciato anche perché trovato senza documento di riconoscimento e permesso di soggiorno. Gli è stata notificata, inoltre, una denuncia per danneggiamento perpetrato a Messina e segnalato dalla Polizia Ferroviaria.