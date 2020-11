Cassaro a zero casi covid, il sindaco Mirella Garro "L'attenzione resti alta"

Il Comune di Cassaro, ad oggi, è indenne da contagi covid.

Ad informare i cittadini è il sindaco, Mirella Garro, attraverso una sorta di lettera aperta ai suoi concittadini nella quale comunque li invita a mantenere alta l'attenzione.

"Sino ad oggi a Cassaro non si registrano casi di positività - scrive - ma ciò non significa che questo non potrebbe accadere in futuro. L’emergenza epidemiologica oggi ha sicuramente una maggiore diffusione rispetto alla scorsa primavera e ciò è dimostrato dal fatto che nei Comuni vicini, negli ultimi giorni, si sono registrati dei casi di positività. Chiedo a tutti voi di mantenere alta l’attenzione, di attenervi all’uso della mascherina e al distanziamento sociale e di evitare qualsiasi comportamento che possa favorire un eventuale contagio".

Poi il monito ad evitare di dar ascolto a voci di corridoio: "Evitate la ricerca spasmodica dell’untore e ad avere sentimenti di solidarietà e di comprensione nei confronti di chi malauguratamente dovesse trovarsi nella condizione di positivo, perché se i Dpcm ci dicono di stare distanti, non ci dicono di perdere quel senso di comunità che ci contraddistingue e che ci permetterà di stare vicino anche a distanza. La paura del contagio non deve farci perdere di vista il rispetto per gli altri".