Avola, il sindaco Cannata al parco Robinson: "Rispettiamo le regole"

Polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato vigili sul territorio di Avola per verificare il rispetto delle norme anti covid.

Insieme a loro, ieri sera, anche il sindaco Luca Cannata per continuare nell'opera di sensibilizzazione dei più giovani segnalati in gruppi al parco Robinson.

Gli ultimi dati riguardanti i contagi ad Avola danno 111 positivi attuali.

Ai giovani incrociati l'invito rivolto dal primo cittadino a mantenere il distanziamento e ad indossare sempre la mascherina.

Sul tema scuole e contagi Cannata ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e ha precisato che ogni decisione su eventuali chiusure spetta all'Asp che, in caso di eventuali focolai, dà indicazioni precise in tal senso sia al Comune che all'istituto scolastico coinvolto.