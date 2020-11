Messina, corse clandestine: blitz con 33 arresti

Operazione dei carabinieri di Messina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone. Disarticolato il clan Galli. Le accuse sono di associazione mafiosa, corse clandestine di cavalli, scommesse clandestine su gare non autorizzate, maltrattamento di animali, estorsione. traffico e spaccio di stupefacenti.

Per gli inquirenti, il clan messinese si rivolgeva ai Santapaola di Catania per regolare le controversie tra scuderie messinesi e catanesi. Arrestato anche un veterinario che dopava gli animali.