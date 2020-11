Pachino, monito della commissione straordinaria agli ambulanti di piazza Verdi: "Senza rispetto delle regole si sospendono i mercatini"

Aumento esponenziale dei contagi a Pachino nelle ultime ore: 32 casi di accertata positività e un numero cospicuo di soggetti in quarantena. Una situazione che ha messo in allarme i componenti della commissione straordinaria che guida il Comune.

"Indossate sempre la mascherina perché rappresenta una importante misura precauzionale: in presenza di altre persone al di fuori del nucleo familiare, in posti affollati, nel luoghi al chiuso - si legge nella nota - evitate tutte le forme possibili di assembramento".

Un appello particolare viene rivolto alle famiglie: "Convincete i vostri figli a restare a casa, è indispensabile per tutelare la salute di tutti perché tornando a casa potrebbero rappresentare un potenziale veicolo di contagio del virus, con inevitabili conseguenze per tutti i componenti del nucleo familiare. Solo così possiamo scongiurare il rischio di un lockdown generalizzato”. Intanto, da ieri e per 3 giorni, visto il caso di positività accertata di 2 insegnanti al plesso Rubera sono state sospese le lezioni in attesa di ricevere i risultati del tracciamento dei contatti effettuato dall’Asp.

Il secondo appello viene indirizzato agli operatori dei mercatini rionali di piazza Verdi che si tengono il mercoledì mattina ed il sabato pomeriggio dove "è emersa - riferisce la commissione - una eccessiva confluenza di operatori commerciali tale da rendere problematico il distanziamento". L'invito, che viene indicato come l'ultimo, è quello di rispettare le direttive sul distanziamento, sull'utilizzo delle mascherine, sulla presenza di guanti e igienizzante per i clienti e sugli interventi per garantire il distanziamento tra questi ultimi.

"in caso di persistente mancato rispetto delle prescrizioni - intima la commissione - i mercatini settimanali (mercoledì e sabato) di Piazza Verdi verranno temporaneamente sospesi a far data da venerdì 13 novembre 2020".