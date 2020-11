I consumatori italiani scelgono la pasta made in Italy

proposto da pastifici come La Molisana

Naturalmente la pasta non è tutta uguale, perché i gusti cambiano da territorio a territorio, e ogni regione ha i propri formati preferiti. Ci sono però alcuni must intramontabili che vanno incontro ai desideri dell’Italia intera, come nel caso degli spaghetti che conquistano il podio nelle diverse classifiche dei principali pastifici italiani. La pasta lunga per eccellenza è poi seguita a ruota dalle penne rigate, un altro formato classico da sempre molto amato eanche nella variante delle pennette, dal diametro leggermente più stretto e per questo in grado di tenere benissimo la cottura. A seguire ecco poi altri tipi di pasta molto popolari come i fusilli, i rigatoni, gli spaghettoni, le mezze penne rigate, i vermicelli e le mezze maniche. La classifica include anche altri evergreen come i paccheri e ovviamente i maccheroni e gli spaghetti quadrati. Dalla classifica si nota la presenza di diversi formati rigati, per un motivo molto semplice da spiegare: gli italiani amano anche i sughi e queste tipologie di pasta sono le più indicate, in quanto la rigatura consente al formato di assorbire meglio i condimenti.