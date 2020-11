Siracusa, tamponi rapidi al drive in dell'ex Onp: 9 positivi su 639 test

Sono stati 639 i tamponi rapidi effettuati oggi nella postazione del drive in dell'ex Onp di Siracusa. Di questi 9 sono risultati positivi.

Questi i numeri del lavoro svolto dalle 3 postazioni approntate dal Dipartimento prevenzione dell'Asp di Siracusa, diretto da Ugo Mazzilli, con la collaborazione della Protezione civile comunale.

L'iniziativa rientra nell'azione di monitoraggio messa in campo dalla Regione in collaborazione con l'Anci per sottoporre a screening la popolazione scolastica dei Comuni con oltre 30.000 abitanti allo scopo di scovare i casi positivi asintomatici.

Dopo Avola ed Augusta è toccato al capoluogo dove altre sessioni di tamponi rapidi si terranno la prossima settimana. Al monitoraggio hanno aderito sei istituti: Fermi, Corbino, Einaudi, Gagini, Rizza, e il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Oggi è toccato all'istituto superiore Enrico Fermi, le altre scuole saranno coinvolte in occasione delle altre sedute di screening.

“La partecipazione delle scuole – commenta l'assessore Imbrò – è andata oltre le migliori aspettative. Avevamo preventivato di effettuare 400 tamponi, invece si è presentato un numero molto più alto di studenti e personale scolastico ai quali abbiamo potuto fare fronte grazie alla disponibilità dell'Asp. È un'attività che vogliamo ripetere e contiamo di farlo martedì prossimo”.

Alle persone che hanno aderito allo screening sono stati effettuati dei tamponi rapidi così da avere il risultato in pochi minuti; in caso di positività, è stato fatto un secondo test, di tipo molecolare.