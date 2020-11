Priolo, attivo da oggi il servizio di trasporto per i pazienti oncologici barellati

Attivo da oggi a Priolo il servizio di trasporto rivolto ai pazienti oncologici barellati.

L’ambulanza della Misericordia ha accompagnato il primo paziente verso una delle strutture sanitarie della Sicilia grazie alla convenzione stipulata a metà ottobre tra il Comune e la Confraternita di Misericordia di Priolo Gargallo.

“Le persone affette da patologie gravi, che non sono in grado di recarsi con mezzi propri presso le strutture socio-sanitarie – ha commentato il Sindaco Pippo Gianni – potranno adesso ricevere le loro cure".

“Per la prima volta – ha rimarcato l’assessore alle Politiche Sociali Diego Giarratana – abbiamo previsto il trasporto non solo all’interno della provincia, ma raggiungeremo gli ospedali di tutta la Regione.

"Si tratta – ha sottolineato il Governatore della Misericordia Samuele Castrogiovanni - di un segno tangibile della presenza delle Istituzioni. Un grazie particolare – ha concluso Castrogiovanni - ai nostri volontari, che, nonostante il grande periodo di incertezza dato dalla pandemia, non rinunciano mai ad assistere i bisognosi".