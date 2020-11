Palazzolo Acreide, covid: tutte le scuole chiuse fino al 25 novembre

Ulteriore stretta a Palazzolo Acreide per il contenimento del coronavirus.

E' di poche ore fa la decisione del sindaco, Salvatore Gallo di chiudere temporaneamente da domani e fino al 25 novembre l'attività didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che i servizi educativi per i bambini da zero a 6 anni nelle scuole pubbliche, private e paritarie.

Nell'ordinanza si fa riferimento all'accertamento di casi covid tra docenti, collaboratori scolastici e alunni riscontrati in plessi diversi, non riconducibili ad uno stesso focolaio, così come all'alto numero di persone che si trovano in quarantena domiciliare obbligatoria e della necessità di assumere il provvedimento di sospensione dell'attività scolastica per contenere la diffusione del virus e per permettere il recupero delle attività di tracciamento.