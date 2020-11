Siracusa, via Crispi riapre al transito veicolare: riqualificazione completata

Via Crispi riapre al transito veicolare. L'importante arteria è stata chiusa per tanti mesi per il rifacimento del sottofondo stradale, la posa delle nuove basole, la sistemazione dei marciapiedi e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione. I lavori, costati circa 800mila euro, erano cominciati a giugno dello scorso anno, e sono andati avanti tra diversi intoppi che hanno ritardato la loro conclusione.

“La riapertura al transito di via Crispi ridà decoro e funzionalità ad una delle principali strade della città - dichiara il sindaco, Francesco Italia - un’opera attesa da anni e che torna a rendere via Crispi parte integrante del centro storico. In questi mesi abbiamo incontrato diversi ostacoli che hanno ritardato il suo completamento e creato qualche disagio ai residenti e agli operatori economici dell’area. La scoperta dell’importante l’insediamento archeologico all’intersezione tra corso Umberto e via Crispi ed il lockdown erano chiaramente eventi non prevedibili ma che sono stati superati. Il nostro impegno- conclude il Sindaco- è quello di aprire nei prossimi tre anni altri cantieri per ridare dignità e decoro ad altre strade e quartieri della città”.

“Questi mesi ed i vari cambiamenti nella circolazione - aggiunge l'assessore alla mobilità, Maura Fontana - ci hanno fornito anche molti spunti di riflessione sul tema della viabilità nell’area”.

Dall’apposizione della nuova segnaletica, quindi, si ripristina la circolazione veicolare di via Crispi e dell’intersezione compresa tra corso Umberto 1° ed il piazzale della Stazione Centrale; riaprono alla circolazione veicolare le vie Pellico e Generale Carini; in corso Umberto 1°, nel tratto interposto tra piazzale della Stazione Centrale ed il piazzale Marconi ritorna il senso unico di marcia con direzione quest’ultimo; in via Rubino viene istituito il senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus urbani dell’Ast che potranno sostare sul lato sinistro del senso di marcia (capolinea senza passeggeri); nel viale Ermocrate, nel tratto interposto tra le vie Rubino e Columba previsto il senso unico di marcia con direzione quest’ultima.