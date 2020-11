Siracusa, folto gruppo di giovani senza mascherine in via Adda: intervento dei carabinieri

Prevenzione dei reati predatori e della violazione del codice della strada. Sono stati questi gli obiettivi del sefvizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri, e svolto lungo le vie principali di Siracusa, Floridia e Priolo. Sono stati controllati 80 veicoli ed elevate contravvenzioni per oltre 4.000 euro; sono anche state segnalate alla Prefettura 8 persone, quali assuntori di droga poiché sorpresi in possesso di modica quantità di cocaina, marijuana e hashish. Nei prossimi giorni saranno svolti ulteriori servizi sul rispetto della normativa anti- covid ed evitare possibili affollamenti lungo le vie cittadine, come avvenuto ieri sera, quando una pattuglia della stazione di Siracusa Principale è intervenuta in via Adda dove un folto gruppo di ragazzini si era incontrato per chiacchierare, senza indossare mascherine e senza rispettare le distanze previste. I carabinieri li hanno redarguiti riportando la situazione nell’ambito della correttezza.