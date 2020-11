Siracusa, la ex Provincia vara la gara di manutenzione per la Pachino-Maucini

Aggiudicata la gara per i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada regionale 8 “Pachino-Maucini”. L’importo è di 339.333,47 euro. Vincenzo Vinciullo ricorda che durante l’approvazione della Finanziaria 2015 era stato approvato dall’Ars un suo emendamento che impegnava 30 milioni di euro per le strade provinciali. Successivamente, per pagare gli stipendi dei dipendenti provinciali, tra cui quelli di Siracusa, la somma fu ridotta da 30 a 20 milioni di euro e che alla provincia di Siracusa ne toccava più del 9% (1.823.903,89 euro milioni). In seguito la ex Provincia fece pervenire l’elenco delle opere da finanziare e fra queste vi era la manutenzione straordinaria della Pachino-Maucini.