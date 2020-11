Siracusa, chiude la Rsa del Rizza. Il personale destinato all'area covid

Chiude l'Rsa dell'ospedale Rizza. La decisione scaturisce dall'esigenza di fare fronte all'emergenza covid-19 e soprattutto a quella di destinare quanto più personale paramedico possibile ai reparti direttamente interessati dal coronavirus, così come già accaduto con il Dipartimento di Salute Mentale. Smentita categoricamente ogni notizia di contagi nel reparto. In realtà ancora il provvedimento non è stato firmato perché l'Rsa offre un servizio particolarmente apprezzato ma stando a quanto trapelato, giovedì dovrebbe essere assunta la decisione. I pazienti della Rsa verranno trasferiti in strutture private convenzionate con l'Asp, mentre i circa dieci tra infermieri, medici e operatori sanitari giovedì sapranno dove montare di servizio.