Pachino, assalta e rapina l'ufficio postale per potersi comprare la droga

Ha 31 anni l'uomo denunciato con l'accusa di rapina aggravata. Il deferimento è scattato dopo che ieri, intorno alle 13, i poliziotti del commissariato di PAchino sono intervenuti nell'ufficio postale per la segnalazione di una rapina ad opera di un uomo armato di un grosso coltello. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che il malvivente, con il volto travisato da uno scaldacollo e armato di un coltello da macellaio, si era impossessato di 200 euro circa per poi allontanarsi. Con le indagini scattate immediatamente, gli agenti sono riusciti ad individuare il responsabile della rapina e a recuperare parte della refurtiva (65 euro) poiché il ladro ne aveva già speso la maggior parte per acquistare droga. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.