Siracusa, il sindaco limita la fiera del mercoledì ai soli generi alimentari

L'amministrazione comunale adotta i primi provvedimenti per contrastare il contagio da covid 19. In questo ambito rientra l'ordinanza di limitazione della fiera del mercoledì. Proprio per evitare qualsiasi forma di assembramento, è stato disposto il divieto per tutti i generi commerciali, eccezione fatta per gli alimentari. Pertanto domani mattina in piazza Sgarlata saranno sistemate solo ed esclusivamente le bancarelle di vendita di generi alimentari. La decisione, che porta la firma del sindaco, Francesco Italia, e dell'assessore alle aree mercatali, Cosimo Burti, va così anche in risposta alle polemiche sollevate nei giorni scorsi sia in merito agli assembramenti sia in risposta alle esigenze dei negozianti i quali lamentano le sempre crescenti difficoltà scaturite dalle limitazioni legate alle misure anticovid. Il provvedimento di limitazione della fiera del mercoledì sarà protocollata in giornata.

“Nonostante gli sforzi messi in campo per garantire il regolare svolgimento dell’attività di mercato settimanale del mercoledì, visto il dato sanitario del contagio da Covid 19 nella nostra provincia e in tutto il territorio siciliano in costante crescita – ha detto l’assessore alle Attività produttive Cosimo Burti -abbiamo deciso di prendere la difficile, ma responsabile decisione, di interrompere lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì per quanto

riguarda la parte non alimentare. Abbiamo sempre visto il mercato – ha detto ancora l’assessore Burti - come funzione di supporto socio economica alla categoria del commercio, messa in crisi particolarmente dalla pandemia e come un servizio alla cittadinanza che vive situazioni di crisi e conseguenti difficoltà sugli acquisti di generi di prima necessità, ma nonostante ciò, gli sforzi messi in campo non sono stati sufficienti a garantire la salute pubblica che è prioritaria su tutto. Faremo il possibile per consentire una immediata ripartenza appena superata la crisi sanitaria”.