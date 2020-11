Siracusa, arrestata una coppia di ladri professionisti. Accertati già tre furti d'auto

In manette due ladri d'auto professionisti. L'arresto porta la firma degli agenti della squadra mobile, che da tempo indagavano su una serie di furti di vetture collegati tra loro per l'identico modus operandi con cui venivano asportate. Giovanni Bonavita e Giuseppe Basso (rispettivamente di 38 e 51 anni, entrambi di Francofonte e già noti alle forze di polizia) sono stati arrestati nel momento in cui gli investigatori, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno visto i due, in più di un’occasione, sul luogo dei furti. Non solo: i poliziotti hanno riscontrato che il segnale dei cellulari della coppia veniva agganciato da celle ricadenti nelle zone dei furti. In base alla ricostruzione, Bonavita e Basso raggiungevano il comune capoluogo per perpetrare i furti (tre quelli accertati: due Fiat Punto ed una Fiat Panda) poi uno si metteva alla guida del mezzo rubato e laltro seguiva con la macchina con cui erano arrivati a Siracusa, un'Alfa Romeo147. I due erano dotati di sofisticata apparecchiatura elettronica per aprire le auto e metterle in moto.