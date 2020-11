Siracusa, Polizia provinciale: sotto sequestro discarica abusiva di 4.000 metri quadrati

Un’area di 4000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

E' stata scoperta dalla Polizia provinciale, in contrada Curanna in territorio del Comune di Siracusa, all’uscita dello svincolo autostradale A 18 per Canicattini Bagni. All’interno dell’area, chiusa da un cancello in ferro, sono stati smaltiti grossi cumuli di rifiuti speciali pericolosi tra cui lastre di onduline in amianto, resi friabili dall’usura del tempo o frantumati, diversi fusti metallici da 200 litri e cisterne industriali con gabbia in metallo da 1000 litri, contenenti oli esausti, parti di ricambi di officina meccanica e prodotti chimici utilizzati per l’agricoltura. Nella discarica abusiva, inoltre, considerevoli quantità di rifiuti urbani e speciali non pericolosi di diverse dimensioni, come scarti di calcinacci e intonaco, miscugli o scorie di cemento e cartongesso, mattoni e piastrelle , materiale lapideo, tondini in ferro, residui di tubi corrugati, tubi passacavi elettrici rigidi in pvc, polistirolo, guaina e onduline per edilizia, vetro, plastica, porte ed infissi in legno, sedie, materassi, carcasse di frigoriferi, computer e televisori.

L’indagine della Polizia Provinciale ha consentito di risalire ad alcuni autori degli abbandoni dei rifiuti: si tratta di privati cittadini sanzionati secondo qianto prevede la normativa che titolari d’impresa la cui posizione è adesso al vaglio dell’autorità Giudiziaria.