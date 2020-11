Palazzolo Acreide, presunto positivo al plesso scolastico di via Fava: scuola chiusa

Un presunto caso positivo al plesso di via Fava a Palazzolo Acreide che fa parte dell'istituto comprensivo "Messina

Da qui l'ordinanza del sindaco Salvatore Gallo che dispone per oggi la chiusura del plesso al fine di permettere le operazioni di tracciamento e accertamento dei contatti.

E intanto per evitare qualsiasi possibilità di assembramenti, Gallo ha preannunciato la decisione di disporre entro oggi il divieto del mercato del giovedì.