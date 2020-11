Noto, scende il numero dei positivi: da 104 a 98

Diminuisce, per la prima volta durante questa seconda ondata, il numero dei positivi attuali a Noto. Da 104 sono passati a 98 di cui 4 in età scolastica under 13 e 7 ricoverati al Trigona.

Sono 40 le persone attualmente in quarantena fiduciaria.

"Questo dato di regressione mi conforta - dice il sindaco Corrado Bonfanti - la maggior parte hanno piccoli sintomi. Al Trigona ci sono 26 ricoverati, solo 6 sono di Noto e da qui a questa settimana i posti letto saranno portati a 40 e altri 20 saranno attivati entro la metà del mese".