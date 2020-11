Siracusa, covid e zona industriale: i sindacati in pressing sui datori di lavoro

Misure organizzative adeguate a garantire il diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori impegnati nell'attività di manutenzione straordinaria all'Isab nell'ambito dell'emergenza covid 19.

A chiederlo sono le segreterie di Fim – Fiom - Uilm che continuano a far pressioni affinché siano organizzati presidi sanitari nel petrolchimico siracusano: "

“Riteniamo sia necessario contrastare concretamente l’emergenza sanitaria che in questi giorni pesa sull’area industriale - scrivono i segretari Sardella, Recano, Genovese - approntando urgentemente un piano straordinario per contrastare l’avanzata del contagio ed il pericolo di focolai. I metalmeccanici, hanno provato a dare un loro contributo con la firma del Protocollo Territoriale oggi pretendono che l’Asp e le aziende del Petrolchimico agiscano in un giusto contesto di responsabilità sociale. In tutte le situazioni in cui verranno verificate inadempienze da parte dei datori di lavoro - concludono - procederemo anche ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza” con azioni mirate a difendere il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.”