Assembramenti, a Priolo si serrano le fila: controlli nei posti di ritrovo giovanile e sanzioni

Incontro interforze, questa mattina, richiesto dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni a seguito degli assembramenti segnalati in diversi punti della cittadina.

Ai controlli di Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani si aggiungeranno quelli della Guardia di Finanza.

Saranno attenzionati i luoghi di ritrovo, in particolare quelli frequentati dai più giovani e saranno elevate multe nei confronti di chi non rispetta le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio. In campo anche auto civetta per cogliere sul fatto chi continua ad infrangere le regole.

Nei giorni scorsi il primo cittadino si è recato nei luoghi delle segnalazioni, verificando personalmente le violazioni.

"Adesso dopo l'opera di prevenzione che abbiamo messo in campo effettuando test sierologici a tappeto - dichiara Gianni - scatta l'intervento di repressione verso coloro che non si attengono alle disposizioni".