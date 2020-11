Floridia, positività tra ospiti e operatori del Don Orione

Casi di positività tra ospiti e operatori dell'istituto Don Orione a Floridia. Nello specifico si tratta di 19 pazienti e 6 operatori.

Lo ha confermato il sindaco Marco Carianni, assicurando che le persone positive sono state separate da quelle negative visto che la struttura, essendo articolata in diversi padiglioni consente di farlo. I negativi sono assistiti da nuovo personale messo a disposizione.

"La situazione è sotto controllo - aggiunge Carianni - e i positivi stanno tutti bene. Il totale dei soggetti positivi al Covid-19 sul territorio comunale è pari a 70 - specifica - in crescita rispetto ai giorni scorsi. Il totale dei soggetti in isolamento fiduciario è pari 13.

Si raccomanda ai cittadini floridiani - prosegue il primo cittadino - la massima prudenza negli spostamenti, in ottemperanza alle disposizioni del Governo e della Regione Siciliana. È obbligatorio altresì di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, in quelli privati ove richiesto e all’aperto, di mantenere il distanziamento e di evitare assembramenti.

L'amministrazione - conclude - ha invitato il corpo di Polizia Municipale a reprimere qualsiasi atteggiamento atto a violare le disposizioni di sicurezza in vigore, dato che qualsiasi tipo di tolleranza risulterebbe oggettivamente inefficace".