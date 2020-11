Siracusa, torna fruibile il pallone tensostatico di Belvedere

Torna fruibile a Belvedere il tensostatico dell’Istituto comprensivo “Brancati”.

Sono stati completati gli interventi di ripristino delle parti danneggiate dal maltempo e dall’azione dei vandali, grazie ai fondi della Cassa Depositi e prestiti per un ammontare di circa 90mila euro.

Gli interventi di manutenzione hanno interessato il manto di copertura della tensostruttura adesso ricoperto con membrana termica, la sostituzione degli infissi danneggiati, il rifacimento della superficie di gioco con una nuova pavimentazione sportiva specifica, la realizzazione di un sistema di rampe a norma per una migliore fruizione anche da parte degli alunni diversamente abili.

L’impianto sarà riconsegnato dal sindaco, Francesco Italia, al dirigente scolastico Stefania Gallo, mercoledì 11 novembre, alle 9. Saranno presenti gli assessori alle Politiche scolastiche e allo Sport, Pierpaolo Coppa ed Andrea Buccheri, il delegato di Belvedere Salvatore Ortisi, e l’ex consigliere comunale Vincenzo Pantano.

“Riconsegniamo al territorio - dichiara il primo cittadino - una struttura di estrema importanza per il quartiere, al servizio non solo dell’istituto comprensivo ma delle tante società che praticano sport al coperto”