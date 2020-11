Screening al drive in anche a Siracusa: coinvolti 400 tra studenti, familiari e personale scolastico

Dopo Avola e Augusta anche a Siracusa si terrà la sessione di screening per Covid 19 destinato agli studenti delle scuole superiori.

L'appuntamento è per domani martedì 10 novembre dalle 9 alle 17.

Ne dà notizia il sindaco, Francesco Italia. In 400, tra personale scolastico ausiliario, studenti, professori delle scuole superiori e familiari, saranno sottoposti a tamponi rapidi.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana coinvolge i Comuni con una popolazione superiore a 30 mila abitanti nell'ambito della campagna promossa dall’assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

"La situazione diventa ogni giorno più seria - commenta il primo cittadino - e dobbiamo lavorare senza sosta e a tutto campo sulla prevenzione e sul monitoraggio".