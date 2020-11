Augusta, screening al drive in: 407 tamponi e 3 positivi

E' proseguito oggi ad Augusta lo screening per Covid 19 destinato agli studenti delle scuole superiori dei Comuni con una popolazione superiore a 30 mila abitanti, familiari, personale docente e non docente, nell'ambito della campagna promossa dall’assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

Nell’area antistante il plesso polivalente Domenico Costa sono stati eseguiti con il metodo del drive in da personale sanitario dell’Asp di Siracusa 407 tamponi rapidi. Di questi, 3 sono risultati positivi e come da procedura sono stati eseguiti i tamponi molecolari.

Lo screening proseguirà in settimana a Siracusa, Augusta e sabato e domenica prossimi ad Avola.