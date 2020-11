Finanziati 4 parchi gioco inclusivi in provincia di Siracusa

Sono 4 i parchi gioco inclusivi finanziati dalla Regione in provincia di Siracusa: ad Avola, Ferla, Francofonte e Siracusa, per un totale di oltre 150 mila euro.

Lo rende noto Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia: “I progetti, rivolti a tutti i più piccoli, disabili e non, sono preziosi perché vanno a stimolare la creatività, il gioco e la loro libera espressione. Obiettivi quanto mai importanti in questo momento di emergenza sanitaria, con il potenziamento delle aree verde. Con questo bando, infatti, si dà una risposta importante alle esigenze dei bambini e delle famiglie che potranno così contare su nuovi spazi di ritrovo e di svago per poter trascorrere momenti di spensieratezza”.