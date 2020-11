"Linea verde" a Siracusa, viaggio tra bellezze naturali e prodotti tipici. VIDEO

Siracusa e Ortigia protagonista della puntata di oggi di Linea Verde, la trasmissione condotta da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini con la partecipazione di Peppone Calabrese. Ingrid e Beppe hanno incontrato l’unico coltivatore di papiri in Europa, pianta che cresce spontanea solo in Egitto e a Siracusa;

hanno approfondito gli studi di Archimede, che spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica e hanno presentato i prodotti tipici del territorio come la Cuccìa, un dolce greco a base di grano bollito offerto alla patrona Santa Lucia per il miracolo della fine della Carestia e come i notissimi cannoli siciliani ripieni di ricotta e farciti con pistacchi; ma anche cozze e ricci.