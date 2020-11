Siracusa, Caravaggio: Granata "Dovrà tornare entro il 13 dicembre"

Il Caravaggio dovrà tornare a Siracusa entro il 13 dicembre.

A sostenerlo è l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata in risposta ad alcune dichiarazioni rilanciate da quotidiani del nord Italia: “In questi mesi, in perfetta collaborazione con la Soprintendente e con la Pro Loco, abbiamo creato le condizioni ottimali per il ritorno del prezioso dipinto all’interno della sua sede definitiva, la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, pronta ad accoglierlo e custodirlo sotto ogni profilo, compreso quello essenziale della sicurezza.

A prescindere quindi dal probabile annullamento di ogni celebrazione per la nostra Santa Patrona, il quadro dovrà ugualmente tornare in città alla data stabilita tra le parti, Soprintendenza, Regione Siciliana e Mart.

Ogni rinvio - conclude - se non per eventuali difficoltà nei trasporti legate al Covid, sarebbe del tutto incomprensibile, inaccettabile e non difendibile da nessun punto di vista“.