Noto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 31enne

Dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale Andrea Bono, 31 anni di Noto.

L’uomo, alla guida della sua vettura, ieri sera non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è dato alla fuga. Inseguito e raggiunto dai militari dell'Arma, ha dichiarato di non essersi fermato per la fretta di accompagnare la propria moglie in ospedale. Dopo aver accompagnato i due all’ospedale, i Carabinieri hanno controllato la vettura, trovata senza copertura assicurativa. Bono avrebbe dapprima opposto resistenza, tentato di spintonare i militari e poi li avrebbe minacciati per impedire il sequestro dell’auto.

Da qui l'arresto e la restrizione dell'uomo ai domiciliari.