Lentini, un insegnate positivo: il sindaco chiude 3 scuole per sanificazione

Un caso di positività al covid tra il personale docente a Lentini e il sindaco, Saverio Bosco chiude per sanificazione da lunedì a mercoledì i plessi Aldo Moro, Bottiglieri e Ipab.

Nel Comune della zona nord del Siracusano sono 73 i positivi attuali: "Pur non essendo di fronte ad una crescita esponenziale - scrive Bosco - comunque i contagi non accennano a diminuire. L’allerta pertanto rimane molto alta e conseguentemente attueremo ulteriori provvedimenti mirati ad eliminare rischi di assembramento che potrebbero far schizzare la curva dei contagi verso l’alto".