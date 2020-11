Siracusa, molestie olfattive: l'Osa prepara un nuovo esposto in Procura

L’Organizzazione Siciliana Ambientale prepara un nuovo esposto in Procura sulle molestie olfattive per il quale è in corso una nuova raccolta firme.

"Vogliamo scuotere le coscienze - dichiara il presidente Fabio La Ferla - perché si tratta della tutela della salute pubblica.

L'Osa ha presentato un altro esposto contro ignoti sempre sulle molestie olfattive lo scorso autunno. Carte in Procura anche all’indomani dell’incendio del 10 luglio 2019 con conseguente distruzione delle Saline di Priolo, annunciando che l’Organizzazione Siciliana Ambientale si sarebbe costituita parte civile per danni patrimoniali e morali in un eventuale processo.