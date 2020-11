Siracusa, presidi ospedalieri e contenimento del covid: il Pd interroga l'Asp

Illustrare pubblicamente lo stato dei nostri presidi ospedalieri e le strategie di contenimento dell’epidemia adottate a Siracusa.

Questa la richiesta che il segretario provinciale del Partito Democratico, Salvo Adorno rivolge al Direttore generale dell'Asp in considerazione delle preoccupazioni generate nel territorio dall'aumento dei casi di covid: "Siamo convinti - scrive in una nota Adorno - che la trasparenza nella comunicazione pubblica sia il miglior strumento per costruire un clima di fiducia nel territorio e per aiutare tutte le forze sociali, politiche e sindacali ad attivarsi in modo cooperativo con l’Azienda sanitaria, per affrontare il comune pericolo. Il Pd non vuole - conclude - che si ripeta l’esperienza della prima ondata dove questa trasparenza è mancata del tutto con esiti disastrosi per la nostra comunità".

Ma il Pd si è mosso anche a livello regionale attraverso la presentazione di una mozione di messa in mora per l’assessore alla sanità la cui azione di questi mesi viene ritenuta "inefficiente".