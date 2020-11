Joe Biden è il 46simo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden è stato eletto il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Biden torna alla Casa Bianca dove per otto anni è stato il braccio destro di Barack Obama. E al suo fianco per la prima volta ci sarà una vicepresidente donna, Kamala Harri.

"Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani", ha twittato Joe Biden. "Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente".

Trump, intanto, non concede la vittoria. La sua offensiva legale contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore", ha affermato assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati".