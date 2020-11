Siracusa, l'appello dell'Asp: "Non affollate i pronto soccorso"

Con l’aumento dei casi di contagio da covid 19 su tutto il territorio nazionale e la crescente preoccupazione dei cittadini, l’Asp di Siracusa rilancia la campagna di sensibilizzazione promossa dall’assessorato regionale della Salute, invitando la popolazione a non affollare inutilmente i pronto soccorso per lasciare spazio ai casi di reale emergenza e, per sintomi correlabili all’infezione da Covid 19, a telefonare al medico di famiglia o al pediatra.

“Esiste una rete territoriale di assistenza fatta di medici di famiglia, pediatri, guardie mediche, punti di primo intervento- ricorda il direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra - In questi giorni stiamo assistendo ad un affollamento dei pronto soccorso, pesantemente impegnati a gestire l’emergenza, anche per casi che possono essere tranquillamente affrontati al domicilio dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, o in strutture come le guardie mediche e i punti di primo intervento. Esortiamo la popolazione ad andare al pronto soccorso soltanto in caso di reale ed effettiva necessità in modo da potere lasciare spazio in via prioritaria alle persone gravemente malate. Per sintomi correlabili all’infezione da Covid 19, rinnoviamo la raccomandazione di non recarsi al pronto soccorso, ma di rimanere a casa e contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il pediatra. In caso di reale emergenza, chiamate il 112”.

Poster e locandine saranno affissi su tutto il territorio e divulgati attraverso il web e i social.