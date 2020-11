Avola, tamponi al drive in: 104 test tutti negativi

Sono stati 104 i tamponi effettuati questa mattina ad Avola in modalità drive in nell'ambito del monitoraggio avviato dalla Regione sulla diffusione del covid 19 nell'Isola mirato a verificare lo stato di studenti, dei loro familiari e del personale scolastico.

I test sono stati eseguiti nel cortile posteriore del plesso Mattei dell'Istituto Majorana e l'esito per tutti è stato negativo.

Un altro appuntamento è previsto per il prossimo sabato.