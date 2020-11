Noto, alla guida di un'auto in stato di ebbrezza e senza patente: denunciato 62enne

Un uomo di 62 anni di Noto denunciato per guida in stato di ebbrezza rilevato dalla Polizia a seguito di un incidente stradale con lesioni, avvenuto nei pressi della SS 115, tra una fiat 600 e una fiat 500 (con a bordo un giovane di 23 anni).

Oltre allo stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 1,84 g /l. L'uomo è risultato privo di patente perché mai conseguita.

Da qui le sanzioni per complessivi 6.500 euro per guida senza patente, mancata copertura assicurativa obbligatoria e omessa revisione oltre al sequestro e al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.