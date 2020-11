Noto, colpisce con lo specchietto dell'auto un passante ma non si ferma

Un uomo di 64 anni di Noto denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

Il 17 ottobre un uomo di 65 anni, mentre si trovava in Via Salvemini, veniva colpito al braccio sinistro dallo specchietto retrovisore destro di un’auto in transito, riportando lesioni con una prognosi di 22 giorni. Il conducente dell’auto non si fermava.

Le indagini avviate a seguito di denuncia sporta dalla vittima hanno consentito di identificare il conducente della vettura, grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere di video sorveglianza. Da qui la denuncia nei suoi confronti.