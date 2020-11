Siracusa, 150 grammi di hashish in casa: arrestato 36enne

Un 36enne siracusano, Ivan Vasques, fruttivendolo, arrestato dai Carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione, all’interno di un mobiletto del bagno, sono stati trovati un panetto di hashish del peso complessivo di 75 grammi e 7 ovuli di hashish di peso equivalente, oltre ad un coltello con lama di lunghezza di 18 centimetri.

La droga è stata sequestrata e sarà inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti per accertarne la qualità.

Per Vasques sono stati disposti gli arresti arresti domiciliari.