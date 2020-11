Un’abitazione, nota centrale dello spaccio in piazza San Metodio, a Siracusa sequestrata dalla Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Siracusa. L’immobile era occupato abusivamente ed era stato oggetto di numerosi interventi della Polizia nei mesi scorsi. L’abitazione era protetta e vigilata da un sofisticato sistema di telecamere di videosorveglianza che permetteva di anticipare e prevenire l’intervento della Polizia. In 5 mesi sono stati eseguiti arresti in flagranza, denunce, sequestri di droga. In occasione degli ultimi arresti, sono stati rimossi telecamere e monitor che presidiavano l’attività di spaccio, oltre alle difese passive dell’abitazione, come i cancelli in ferro apposti alla porta di ingresso e le grate dalle finestre. L’abitazione è stata affidata, infine, all’Ente proprietario, il Comune di Siracusa.