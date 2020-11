Siracusa, in casa armi, munizioni e fuochi d'artificio: un arresto

Detenzione clandestina di armi. Questa l'accusa con la quale a Siracusa è stato arrestato a Siracusa Mario Mazzara, 63 anni.

Nella sua abitazione di via Algeri gli uomini della squadra mobile hanno rinvenuto, anche grazie al “fiuto” del cane poliziotto “Ultimo”, 2 fucili, di cui uno a canne mozze con i congegni di scatto e carica funzionanti e numeroso munizionamento (circa 120 cartucce di vario calibro per pistola). Trovato anche materiale pirotecnico che, seppur di libera vendita, era in quantità superiore a quello per cui viene consentita la detenzione senza la preventiva denuncia all’autorità competente.

Per Mazzara sono stati disposti gli arresti domiciliari.