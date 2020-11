Priolo, consegna a domicilio di alimenti e farmaci per soggetti fragili

Prenderà il via lunedì 9 novembre a Priolo il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità, generi alimentari e farmaci, a sostegno dei soggetti fragili residenti a Priolo Gargallo. L’iniziativa è frutto di un accordo tra l’amministrazione Comunale e gli Enti del Terzo Settore che operano nel nostro territorio.

Potranno usufruire del servizio le persone di età superiore ai 65 anni, quelle sottoposte a quarantena o isolamento, coloro che sono in possesso di certificazione di disabilità o che si trovano in condizione di immunodepressione o altre fragilità.

L’iniziativa è stata messa a punto a seguito di un incontro svolto alla presenza del Sindaco Pippo Gianni, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana e del Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, che ha condiviso il progetto.

“L’amministrazione comunale - ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Giarratana - é stata ancora una volta in grado di dare risposte rapide e concrete ai cittadini”.

“Con questo provvedimento - ha sottolineato il sindaco Gianni - puntiamo a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, salvaguardando le persone più fragili, che sono a maggiore rischio di ospedalizzazione”.

Gli interessati potranno richiedere il servizio di consegna contattando l’ufficio Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, al numero 339 2909645 oppure chiamando tutti i giorni gli Enti del Terzo Settore.