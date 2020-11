Siracusa, diventano 9 gli operatori positivi del 118 nella postazione di Ortigia

Sale a 9 il numero degli operatori del 118 in servizio nella postazione di Ortigia risultati positivi al covid. E' arrivato l'esito del tampone per altri 2 operatorei. Si tratta di 2 infermieri.

In totale i positivi sono 6 autisti soccorritori e 3 infermieri, suddivisi tra Sierra Bravo e Sierra Mike.

Ad aggiornare la situazione è Renzo Spada, segretario provinciale Fsi-Usae.

Tutti sono in isolamento domiciliare.