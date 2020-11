Porto di Augusta, consegnati i lavori del nuovo terminal container

Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo terminal container nel porto di Augusta. Una banchina di oltre 500 metri lineari per gli accosti di navi container di ultima generazione, con piazzali di servizio capaci di ospitare operazioni di movimentazione e stoccaggio Teu in circa 200.000 mq. I lavori, per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro, sono stati affidati al Consorzio Infrastrutture Scarl.

Ne dà notizia il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara (M5s): ".Bene scommettere su di una logistica moderna, da implementare adesso con il necessario collegamento ferroviario. Attraverso il cosiddetto fiocco, si avvicinerà ulteriormente il porto di Augusta alla rete internazionale dei commerci. Il lavoro di sviluppo della progettazione, condotto da Rfi e Autorità Portuale, procede bene. E avanzano le operazioni di manutenzione della diga foranea, finanziate con 54 milioni di euro attraverso un Decreto Ministeriale del Mit. E con le prossime assunzioni dopo il concorso delle settimane scorse, si doterà l'Autorità di nuove professionalità che renderanno la struttura sempre più performante".