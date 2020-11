Siracusa, conclusi i lavori in via Crispi. Il sindaco Italia "La strada sta per riaprire al transito"

Via Crispi per riaprire al transito veicolare. L'annuncio sui social del sindaco Francesco Italia: "Si concludono - scrive gli importanti lavori di rifacimento che hanno ridato decoro e funzionalità ad una delle vie principali di Siracusa".

Via Crispi, la strada di collegamento tra il piazzale della stazione ferroviaria e piazzale Marconi, era ormai quasi impraticabile con le auto costrette a fare zigzag tra gli avvallamenti del fondo stradale.

I lavori di riqualificazione sono iniziati l'8 luglio del 2019 e hanno riguardato interventi per rinforzare il fondo stradale, la posa delle basole e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione in un’area di 4 mila metri quadrati complessivi e 270 metri lineari. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con un investimento di un milione e 200 mila euro.

L'intervento si attendeva da anni ma il cantiere ha inevitabilmente causato non pochi disagi per i riflessi importanti sia sul traffico veicolare sia sui commercianti. Lo slittamento della conclusione dei lavori, che è bene ricordarlo, hanno anche risentito dello stop determinato dal lockdown imposto a causa del coronavirus, ha creato agli operatori economi non pochi malumori.

Disagi ormai al termine, visto che, come annuncia il sindaco la strada sta per essere riaperta.