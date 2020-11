Avola, tamponi rapidi per docenti e studenti al drive in

Tamponi rapidi nei drive-in delle maggiori città siciliane: prosegue la campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus sulla popolazione su precisi target, così come programmato dall'assessorato regionale alla Salute, su suggerimento del Comitato tecnico scientifico.

L'iniziativa, promossa dalla Regione con le Asp e in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali, è ancora rivolta, in questa fase, al mondo della scuola.

Domani (sabato 7 novembre) e domenica, in oltre 20 centri (con popolazione superiore ai 30 mila abitanti) verranno allestiti circa 30 drive-in con percorsi dedicati, in cui si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma.

Nel week end personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie potranno avere accesso ai drive-in. L'adesione alla campagna è su base volontaria.

In provincia di Siracusa il drive in sarà operativo ad Avola. In Sicilia a: Caltanissetta, Gela, Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria, Palermo, Monreale, Enna, Catania, Adrano, Paternò, Caltagirone, Acireale, Messina, Barcellona, Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano, Agrigento

Nei prossimi giorni si aggiungeranno altre città per raggiungere una campione più vasto.