Siracusa, si conclude la vertenza Ideal service: in servizio i 12 lavoratori

Arriva oggi per i 12 lavoratori Ideal service la buona notizia dell'affidamento del servizio di archiviazione e digitalizzazione del Comune di Siracusa.

A darne notizia i segretari di Filcams Cgil e Uiltucs Siracusa, Alessandro Vasquez ed Anna Floridia.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per il lavoro unitario svolto in questa vertenza, ma al contempo non possiamo che esprimere forte preoccupazione per l’imminente futuro, dato che diverse sono le scadenze delle proroghe e degli affidamenti che si vanno ad innescare a breve in virtù dello spezzettamento del vecchio appalto di supporto all’amministrazione comunale. Non possiamo esimerci dal rivolgere un accorato appello alla giunta ed all’amministrazione comunale a progettare insieme per tempo le prossime scadenze e le prossime gare per garantire continuità occupazionale e reddituale di tutto il personale".