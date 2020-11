Coronavirus, 91 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.423

Sono 91 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia sono 1.423 con 1.157 persone ricoverate con sintomi, altri 159 in terapia intensiva, 18.197 in isolamento domiciliare e altri 34 decessi.

In totale nell'Isola ci sono 19.513 positivi attuali